Neusäß

vor 17 Min.

Gericht: In Neusässer Asylunterkunft mit Drogen gedealt

Zwei Männer haben in einer Asylunterlunft in Neusäß Cannabis verkauft. Nun sind sie verurteilt worden.

Plus Zwei junge Männer haben in der Unterkunft in Neusäß lange Zeit Cannabis verkauft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass zu den Kunden auch Jugendliche zählten.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Dass sie mit Drogen gedealt haben, stand schnell fest. Zwei junge Männer aus Gambia verkauften in einer Asylunterkunft in Neusäß im größeren Stil Cannabis. Deshalb sind sie vor dem Augsburger Amtsgericht verurteilt worden. Eine Frage beschäftigte das Gericht allerdings lange. Denn ein wichtiger Zeuge ist inzwischen in die Türkei abgeschoben worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen