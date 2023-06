Neusäß

18:30 Uhr

Gericht weist Millionenklagen gegen Epple Druckfarben zurück

Plus Zwei Großdruckereien hatten die Neusässer Firma Epple Druckfarben auf jeweils fünf Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Es ging um angeblich verunreinigte Farbe.

Von Jana Tallevi

Es ist das Ende einer jahrelangen Hängepartie für eine der ältesten Neusässer Firmen: Bereits im Jahr 2016 war die Epple Druckfarben AG auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt worden. Der Vorwurf: Die Druckfarben seien mit Metallspänen verunreinigt gewesen, was zu hohen Schäden an Druckmaschinen geführt habe. Nun steht fest: Gerichte haben die Klage endgültig abgewiesen. Vorstandssprecher Carl Epple spricht von einem "Freispruch". Im Detail liest sich die Chronologie der Ereignisse wie ein Wirtschaftskrimi.

Denn eine entscheidende Rolle in dem Vorfall scheint ein Sachverständiger zu spielen. Wie Epple Druckfarben jetzt in einer Pressemitteilung schreibt, sei der Sachverständige zunächst für den Hauptversicherer des Unternehmens tätig gewesen, nachdem im Jahr 2014 erstmals ähnliche Vorwürfe gegen Epple Druckfarben aufgetaucht waren. In diesem Zusammenhang habe er auch Zugang zum Betrieb gehabt. Anfang 2016 waren dann zwei fast gleichlautende Artikel, zunächst in einem Fachforum im Internet und dann in einer Fachzeitschrift, mit der Überschrift "Metallpartikel in Farben: Kleine Ursache, große Probleme“ erschienen. Es ging um Schäden an Druckmaschinen, ausgelöst durch verunreinigte Farben.

