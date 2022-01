Neusäß/Gersthofen

18:01 Uhr

Benedikt Schulz aus Neusäß: Ein Romeo auf dem Weg zum Profischauspieler

Benedikt Schulz aus Neusäß will Schauspieler werden. Zu sehen ist er am Samstag, 29. Januar, als Romeo in der Stadthalle Gersthofen.

Plus Aufstrebende Schauspieler brauchen ein dickes Fell. Einer ist Benedikt Schulz aus Neusäß. Er erzählt von seinem Werdegang und den Herausforderungen des Berufs.

Von Bianca Dimarsico

Mit seinen 28 Jahren hat der gebürtige Neusässer Benedikt Schulz schon einige Dinge ausprobiert und auch zu Ende gebracht. Nach dem Abitur am Peutinger-Gymnasium in Augsburg studierte er Sozialwissenschaften in Augsburg. Auch im Journalismus hat er in dieser Zeit schon Talent bewiesen. Doch nach dem Ende des Studiums war klar: Die Berufsperspektiven passten dann doch nicht zu seinen Vorstellungen. Und da kam er doch wieder auf eine alte Leidenschaft zurück: Schon als Gymnasiast war er am Peutinger-Gymnasium ein wichtiger Teil der Schauspielgruppe. Nun wird aus dem Hobby ein Beruf: Seit zweieinhalb Jahren besucht der 28-Jährige nun eine Schauspielschule in München. Doch der Traumberuf hat auch Tücken.

