Die Brücke über die Autobahn A8 ist saniert

Die Sanierung der Brücke, die den Neusässer Ortsteil Täfertingen mit dem Gersthofer Ortsteil Hirblingen über die Autobahn A8 verbindet, ist abgeschlossen. Die Sanierung des Bauwerks, das aus dem Jahr 1972 stammt, umfasste unter anderem die Sanierung des Überbaus, einschließlich der Erneuerung des Asphalts und der Kappen.

Überdies wurden die alten Geländer durch sicherheitskonforme Geländer ersetzt. „Um den gestiegenen Anforderungen an den Radverkehr gerecht zu werden, war es dem Landkreis Augsburg und der Pansuevia als Bauherrin ein besonderes Anliegen, im Zuge der Sanierung auch den Radweg zu verbreitern, um so die Sicherheit für Radfahrende zu erhöhen“, erläuterte Landrat Martin Sailer in einer Pressemitteilung.

Nicht nur die Brücke über die A8 wurde saniert

Für die Dauer der Bauarbeiten, die Anfang Juni dieses Jahres begonnen hatten, war die Kreisstraße A15 bis vor Kurzem für den gesamten Verkehr gesperrt. In Abstimmung mit der Stadt Neusäß wurde im Anschluss an die Brückenbauarbeiten eine Kanalsanierung in Täfertingen durchgeführt, die Ende vergangener Woche ebenfalls abgeschlossen werden konnte.

Bei der Eröffnung der sanierten Brücke von links: Björn Nübel, Stadtbaumeister der Stadt Neusäß, Jörg Beischl, Projektleiter Firma Strabag, Rainer Hurler, Geschäftsbereichsleiter Bauen im Landratsamt Augsburg, Marco Nowak, Fachbereich Tiefbau im Landratsamt Augsburg, Julia Fritsch, Leiterin Erhaltung Firma Pansuevia, Landrat Martin Sailer, Robert Schmidt, Pansuevia-Geschäftsführer, Strabag-Projektleiter Dirk Hartung, Neusäß' Bürgermeister Richard Greiner, Isabell Helferich, Ingenieurin Erhaltung bei Pansuevia und Tobias Zircher, Prüfstatiker des Ingenieurbüros Puhla. Foto: Carola Kirasic

„Der Ablauf dieser Baumaßnahme ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass die Öffentlich-Private-Partnerschaft zwischen dem Landkreis Augsburg und der Pansuevia nicht nur in den Verträgen fixiert ist, sondern aktiv gelebt wird“, bekräftigte Robert Schmidt, Geschäftsführer der Pansuevia. (AZ)