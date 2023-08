"Planen Sie 60 Minuten länger ein": Tipps für die Autobahnfahrt in den Ferien

Ferienstaus werden oft von Einzelpersonen ausgelöst. Experten aus der Region erklären, wie sie vermieden werden können und was Ausweichrouten tatsächlich bringen.

Ferienzeit, Urlaubszeit, Straßenstauzeit: Am vergangenen Wochenende haben sich Schülerinnen und Schüler aus rund 80 Bildungsinstituten im Landkreis Augsburg für mehr als sechs Wochen von ihren Klassenräumen verabschiedet – was nicht zuletzt die Autofahrer auf den Fernverbindungsstraßen bereits am nächsten Tag in aller Deutlichkeit zu spüren bekamen. Schon zu den frühen Samstagmorgenstunden war in den aktuellen Verkehrsnachrichten zu vernehmen: „Stau auf der A8 in Richtung Salzburg, eine ganze Stunde Verzögerungszeit!“ Doch ist der Stau zum Beginn der Urlaubsreise unvermeidbar?

Eine noch größere Geduldsprobe wurde jenen Urlaubern abverlangt, die auf der A3 nach Passau unterwegs waren, um das Reiseziel Linz anzusteuern – anderthalb Stunden Verzögerungszeit reichten auf dieser Strecke abschnittsweise oftmals gar nicht aus. Die große Frage für viele Urlauber stellt sich daher Jahr für Jahr aufs Neue: Wann fährt man am besten los, um einem solchen Stau möglichst zu entgehen? Stefan Braun von der Autobahnpolizei Gersthofen kann zumindest eine kleine Empfehlung abgeben: „Ich persönlich würde auf die Nachtzeit verweisen, auch wenn das vielleicht ein wenig unangenehm ist. Aber nachts sind eben sehr viel weniger Autofahrer unterwegs als tagsüber“.

Stau auf der Autobahn: Umgehungsstrecken verlagern das Problem zumeist nur

Bei einem gemeldeten Stau auf eine Umgehungsstrecke auszuweichen, macht dem Experten zufolge hingegen nur wenig Sinn: „Das mag in der ersten Viertelstunde noch funktionieren, aber letztlich wird das Problem damit einfach nur verlagert.“ Dennoch empfiehlt Braun den Urlaubern, immer wieder einmal einen Blick auf Google Maps zu werfen. Die dort eingeblendeten Staumarkierungen seien dem Experten zufolge „extrem aktuell“.

Kommt es zu einem Unfall, muss die Autobahn teilweise auch komplett gesperrt werden. Foto: Marcus Merk

Dass neben der Tageszeit auch der Wochentag eine große Rolle spielt, weiß Robert Schmidt von der Autobahnbetreibergesellschft Pansuevia zu berichten: „Der ungünstigste Reisezeitpunkt ist Freitag von 15 bis 19 Uhr, da dann die geballte Menge an Verkehr aufeinandertrifft: Urlaubsreisende, Berufspendler und auch noch die Lastwagen.“ Aber auch am Samstag sei überdurchschnittlich viel auf den Autobahnen los, weil viele Unterkünfte von Samstag auf Samstag gebucht werden würden. Eine wirkliche Entspannung ist laut Schmidt zumindest auch an den nächsten Wochenenden nicht zu erwarten, da sich der bayerische Reiseverkehr mit dem Rückreiseverkehr anderer Bundesländer überlagern würde. „Ruhiger wird es erst wieder im September werden“, so Schmidt weiter.

Autobahn in der Ferienzeit: Unruhige Fahrer können einen ganzen Stau auslösen

Aber kann man Ferienstaus möglicherweise auch schon von vornherein verhindern? Oder anders gefragt: Wie entsteht ein Stau eigentlich, wenn ihm weder eine Baustelle noch eine Unfallsituation zugrunde liegt? Dass diese Frage alles andere als einfach zu beantworten ist, zeigt die Tatsache, dass sich längst ein wissenschaftlicher Forschungszweig etabliert hat, der sich kurzerhand „Stauforschung“ nennt. Und diese Stauforscher sind sich in einem Punkte nahezu einig: Staus entstehen weder aus dem „Nichts“ heraus, noch durch die gesamte Wagenkolonne als solche – sondern werden zumeist von Einzelfahrern ausgelöst, bei denen sich buchstäblich auch der Frust schon ganz gehörig aufgestaut hat. In der Forschung wird dieses Phänomen „Schmetterlingseffekt“ genannt und auf folgende zwei Typen von Kfz-Lenkern zurückgeführt:

Lesen Sie dazu auch

Der Spurspringer , der schneller voranzukommen glaubt, wenn er unentwegt die Autobahnspuren wechselt.

, der schneller voranzukommen glaubt, wenn er unentwegt die Autobahnspuren wechselt. Der Aufholdrängler, der bei einer entstehenden Lücke vor seinem Fahrzeug ruckartig das Gaspedal herunterdrückt, nur um kurz vor dem Vordermann auch wieder ruckartig abzubremsen.

In beiden Fällen passiert unterschiedlichen Studien zufolge dann nämlich folgendes: Die von hinten herannahenden Fahrzeuge müssten notgedrungen ihre Geschwindigkeit leicht verringern, was sich dann wie eine Welle immer stärker nach hinten fortpflanze – bis nach einigen Kilometern schließlich alles vollständig zum Stehen kommen kann. Solange also auch nur bei einem einzigen Verkehrsteilnehmer Ungeduld und Hektik die Überhand gewinnen, wird der Schmetterlingseffekt immer wieder für neue Stauabschnitte sorgen, was auch Martin Randelhoff, der Herausgeber der Informationsplattform Zukunft Mobilität bestätigt: „Dieser Effekt lässt sich nur stoppen, wenn alle Fahrzeuge immer mit konstanter und identischer Geschwindigkeit fahren könnten.“