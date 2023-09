Neusäß, Gersthofen

Ralf Neugschwender will für die FDP in den Landtag

Plus Der Augsburger Ralf Neugschwender kandidiert für die FPD im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West. Sollte es mit dem Landtag nicht klappen, hat er schon ein nächstes Ziel.

Von Jana Tallevi

Dass Ralf Neugschwender Realist ist und um seine geringen Chancen weiß, als Direktkandidat der FDP für den Stimmkreis Augsburg-Stadt-West tatsächlich in den bayerischen Landtag einzuziehen, tut seinem Einsatz keinen Abbruch. Der 44-jährige gelernte Realschullehrer ist heute Geschäftsführer des Bayerischen Realschullehrerverbands. Er sagt von sich selbst, er sei schon immer ein politischer Mensch gewesen: „Wir haben in der Familie viel politisiert“, erinnert er sich. Das war zu Hause in Rothenburg ob der Tauber, wo er aufgewachsen ist. Nach Augsburg kam er im Referendariat. Dass die FDP jene Partei sei, die dafür stehe, dem Einzelnen so viel Gestaltungsfreiheit wie möglich einzuräumen, entspreche genau seiner politischen Überzeugung.

Doch neben der persönlichen Freiheit gibt es für Neugschwender noch eine andere Seite der Liberalen, die für ihn bestimmend ist. Es geht um die soziale Komponente. „Wer Hilfe benötigt, soll die auch bekommen“, sagt er. Als unsere Redaktion das Interview mit ihm führt, ist die Nachricht von der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in einem Hotel im Dreieck zwischen Augsburg, Gersthofen und Neusäß noch ganz frisch. Vor jedem anderen Gedanken weist er darauf hin, dass es sich dort um Menschen handelt, die vor schlimmen Lebensumständen flüchten.

