Zwei Unfälle nach Vorfahrtsfehlern in Neusäß und Gersthofen

Eine 84-Jährige und ein 95-Jähriger übersehen beim Einbiegen andere Verkehrsteilnehmer. Durch die Unfälle entsteht ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Eine Autofahrerin und ein Autofahrer haben am Montag in Neusäß und Gersthofen nicht auf die Vorfahrt geachtet. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

In Neusäß wollte gegen 10.45 Uhr eine 84-Jährige von der Karlsbader Straße nach links in die Georg-Odemer-Straße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den Wagen einer 73-jährigen Frau, die auf der Georg-Odemer-Straße stadteinwärts fuhr. Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Der zweite Unfall passierte in Gersthofen gegen 16.50 Uhr. Ein 95-jähriger Autofahrer fuhr in den Kreisverkehr an der B2-Abfahrt Stettenhofen ein. Dabei übersah er das Fahrzeug eines 44-jährigen Mannes, der im selben Zeitraum den Kreisverkehr durchfuhr. Beim Einfahren stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen, wodurch ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro entstand. (thia)