Fahrraddiebe schlagen in Neusäß und Gessertshausen zu

Drei Fahrraddiebstähle werden der Polizei gemeldet. Zweimal schlugen die Täter in Neusäß, einmal in Gessertshausen zu. In einem Fall sieht die Besitzerin den Dieb davonradeln.

Am Bahnhof in Neusäß in entwendete ein Unbekannter ein versperrtes Mountainbike der Marke KTM in den Farben Schwarz/Orange. Das Fahrrad hat laut Polizei einen Wert von etwa 650 Euro. Passiert ist die Tat irgendwann im Zeitraum zwischen dem vergangenen Mittwoch und Freitag. Der zweite Diebstahl passierte am Freitag gegen 14.15 Uhr vor einer Bäckerei in der Daimlerstraße. Eine Studentin stellte ihr rotes Fahrrad der Marke Felt vor dem Geschäft ab. Als sie nach fünf Minuten zurückkam, sah sie nur noch, wie ein unbekannter Täter mit ihrem Rad davonfuhr. Die junge Frau verfolgte den Dieb noch kurz, konnte ihn aber nicht mehr erreichen. Der Mann flüchtete mit dem Rad in Richtung Bärenkeller.

In Gessertshausen wurde der Polizei der Diebstahl eines Rades gemeldet, das in der vergangenen Woche unversperrt in einer Hofeinfahrt in der Lärchenstraße stand. Bei dem schwarzen Rad handelt es sich um ein Modell der Marke Wheeler mit einem Zeitwert von rund 100 Euro. (thia)