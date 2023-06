Gesundheitsstandort Neusäß: Holetschek kommt zur CSU in die Stadthalle

Gesundheitsminister Klaus Holetschek diskutiert am Mittwoch, 28. Juni, beim CSU-Dialogforum über den Gesundheitsstandort Neusäß und die Uniklinik. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek kommt zum gemeinsamen CSU-Dialogforum der Neusässer Ortsverbände zum Thema "Gesundheitsstandort Neusäß" am Mittwoch, 28. Juni, ins Foyer der Stadthalle. Er wird gegen 18.45 Uhr erwartet, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die Universitätsmedizin Augsburg und deren Entwicklung ist laut CSU für Neusäß als direkter Nachbar ein spannendes Entwicklungs- und Zukunftsthema. "Wir verstehen uns als Partner der Universitätsmedizin, um diese Entwicklung mit unserem Planungs-, Gestaltungs- und Handlungsrahmen positiv zu begleiten", so der Neusässer Ortsvorsitzende Jörg Roehring, der auch stellvertretender Pflegedirektor und Zentrumsmanager an der Uniklinik ist. Bei dem Dialogforum geht es um die aktuellen Informationen zur bayerischen Gesundheits- und Pflegepolitik und um den Gesundheitsstandort Neusäß in unmittelbarer Nähe zur Uniklinik und zum neuen Medizincampus.

Damit werden sich in den kommenden Jahren nicht allein weitere Lehrstühle, Labore und andere medizinische Einrichtungen im Raum Neusäß ansiedeln und Spitzenmedizin für die Patienten zur Verfügung stehen. Zum Wintersemester 2023/24 werden an der neuen Fakultät 252 junge Menschen studieren. Professuren und Lehrstühle sind insgesamt voraussichtlich 105 vorgesehen, und es kommen noch etwa rund 1000 Mitarbeiter dazu, von denen viele in der Region wohnen und arbeiten werden.

Neubau der Uniklinik rückt näher an Neusässer Stadtgebiet heran

Darüber hinaus steht seit März fest, dass die Uniklinik komplett neu gebaut wird. Das betrifft die Stadt Neusäß unmittelbar, denn Platz ist dafür eigentlich nur auf einer Grünfläche westlich des jetzigen Baus. Neben Feldern müsste womöglich auch der Park in Richtung Steppach überbaut werden. Wie hoch der Neubau würde und wie nah er an Westheim heranrücken würde, ist offen. (dav)

