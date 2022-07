Glänzende Oldtimer und Klassikgenuss am Wochenende in Neusäß

Das kleine Stadtfest in Neusäß ist vorbei, aber auch an diesem Wochenende ist in der Stadt einiges geboten. Oldtimer machen eine Ausfahrt.

Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal zeigt am Sonntag wieder etiche Schmuckstücke auf vier Rädern: Im Rahmen der Neusässer Sommertage gibt es eine Oldtimerschau mit Autos und Motorrädern. Glänzende Lacke und klassische Designs lassen die Herzen von Oldtimerfans höher schlagen. Rund 150 Old- und Youngtimer bis Baujahr 1997, aus ganz Schwaben, werden sich am Sonntag von 9.30 bis 15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Daimlerstaße präsentieren.

Bereits im vergangenen Jahr war die erste Neusässer Oldtimerschau sehr gut besucht. Wer sich noch für das Treffen am Sonntag anmelden möchte, kann dies auf der Webseite des Clubs unter www.mc-lech-schmuttertal.de tun oder per Telefon unter 0821/48688805. Die ersten 100 angemeldeten Teilnehmer erhalten bei ihrer Ankunft am Stand des MC Lech-Schmuttertal einen von der Stadt Neusäß gestifteten Gutschein für ein Begrüßungsfrühstück. Während des Treffens und der Präsentation der historischen Old- und Youngtimer auf dem Platz ermittelt eine Jury die Preisträger für die Fahrzeugprämierung, die dann um 15 Uhr stattfindet.

Rundfahrt durch das Stadtgebiet

Zuvor machen sich die Oldtimer jedoch auf den Weg durch das Stadtgebiet. Die kleine Rundfahrt startet um 12.30 Uhr und führt durch alle Stadtteile. So können auch die Neusässer Einwohner, die nicht zur Oldtimerschau kommen, die schönen Fahrzeuge sehen und in Fahrt erleben.

Klassisch bleibt es auch am Samstagabend, wenn die musikalischen Ausnahmetalente Sandro Roy an der Violine und Jerôme Weiss am Klavier in der Stadthalle im Rahmen des Neusässer Musiksommers bei freiem Eintritt mitreißende Filmmusik spielen. Die virtuosen Musiker haben den Gypsy im Blut und werden den Zuhörern einen Abend voller Leidenschaft bieten. Beim Konzertabend wird das Duo aber auch authentisch klassisch musizieren. Dabei werden auch Fauré, Kreisler und ungarischer Czárdás dabei sein.

