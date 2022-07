Picknick und Musik am Teich: Sommerserenade in Neusäß lockt viele Besucher

Plus Nach drei Jahren Pause konnte im Neusässer Stadtpark wieder die Serenade am Teich stattfinden. Bei schönem Sommerwetter wurde das Konzert sehr gut besucht.

Um den gesamten Teich herum haben sich Menschen eingefunden: Während das Neusässer Kammerorchester sich für seinen Auftritt im Rahmen des Musiksommers vorbereitet, stellen die Zuschauer ihre Campingstühle auf oder legen Picknickdecken unter die Bäume. An diesem lauen Sommerabend lädt das Laienorchester nach drei Jahren der coronabedingten Pause bereits zum elften Mal zu seiner beliebten „Serenade am Teich“.