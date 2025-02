Grüne reagieren mit Graffitikunst auf zerstörte Wahlplakate

Mit einer kreativen Aktion reagierten die Grünen im Landkreis Augsburg auf die Zerstörung ihrer Wahlplakate, über die auch unsere Redaktion berichtet hatte. Der Kreisverband organisierte einen Graffiti-Künstler aus dem Allgäu, der bereits in mehreren Orten, so jetzt auch in Neusäß, aktiv wurde. Mit bunten Motiven und neuen Slogans verwandelte er die teilweise abgerissenen und mit Schmierereien versehenen Plakate in farbenfrohe Kunstwerke. „Wir wollen dem Vandalismus etwas Positives entgegensetzen, und unsere so wichtigen demokratischen Werte - dazu zählt auch ein fairer Wahlkampf - mit Kunst und Humor buchstäblich untermalen“, so Juliane Vinzelberg, Vorstandssprecherin des Grünen-Kreisverbands Augsburg-Land. (AZ)

