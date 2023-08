Grüne sind besorgt und verärgert über zerstörte Wahlplakate

Mehrere Plakate der Partei für Veranstaltungen vor der Landtagswahl im Oktober sind zerstört oder verschmiert worden.

Alle Plakate, die auf eine Veranstaltung im Vorfeld der Landtagswahl im Oktober der Grünen hinwiesen, seien zerstört worden, teilen die Neusässer Grünen mit. Die Zerstörung ging von Verschmieren, Abreißen, bis zum Zertreten der kompletten Plakatständer. „Dieses Verhalten ist nicht nur zutiefst undemokratisch und respektlos, sondern verursacht erheblichen materiellen und zeitlichen Schaden“, so Anita Geiger, Ortssprecherin der Grünen Neusäß, „Außerdem sind Partei-Plakate ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Willensbildung.“

Dabei ging es um eine Veranstaltung der Gersthofer Grünen zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Cemal Bozoglu zum Thema „Unser Wasser – Grüne Strategien zum Schutz unseres Lebenselixiers“, wie Anita Geiger weiter mitteilt. „Wir haben dafür in Neusäß mit fünf Plakaten geworben. Zwei wurden entwendet und drei abgerissen sowie ein Plakatständer zerstört." Bereits im Juli kam es zu ähnlichen Vorfällen in Neusäß, so Geiger. Damals ging es um eine Veranstaltung von Cemal Bozoglu und dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann.

Austausch in der Diskussion statt Zerstören

„Hetzen und Zerstören sind Angriffe auf Demokratie und Zusammenhalt. Aufgrund des immer verächtlicheren und herabsetzenden Tones in der politischen Debatte und im Umgang mit Andersdenkenden, machen wir uns Sorgen im Hinblick auf den anstehenden Wahlkampf“, äußert sich Robert Neuhauser, ebenfalls Sprecher der Neusässer Grünen. Seine Partei setze auf fairen Austausch und echte Argumente. (jah)

