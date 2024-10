Grüngut aus Neusäß: Kostenlose Entsorgung funktioniert nur noch über die Bioenergietonne

Eine neue Wendung gibt es in Bezug auf die Schließung der Kompostieranlage in Steppach. Wie berichtet, hat die Betreiberfirma Kompostierungs-Service Käßmeyer den Vertrag mit der Stadt Neusäß zum Jahresende gekündigt. Zu diesem Zeitpunkt endet dann für Neusässer Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihr Grüngut kostenlos über eine Annahmestelle zu entsorgen. Zunächst hatte die Stadt mitgeteilt, die kostenlose Abgabe sei noch an zwei Stellen in der Stadt Augsburg möglich. Doch dem widerspricht jetzt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises.

