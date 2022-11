79-Jährige torkelt nach Unfall in Hainhofen aus dem Auto

Augenscheinlich völlig betrunken baut eine 79-Jährige in Hainhofen einen Unfall. Laut Polizei ist ein Alkoholtest zunächst nicht möglich.

Augenscheinlich völlig betrunken hat eine 79-Jährige in Hainhofen einen Unfall gebaut. Laut Polizei fuhr die Frau am Montag gegen 18.20 Uhr auf der Ottmarshauser Straße in Richtung Norden. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto zu weit nach links und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Verletzt sei niemand worden, doch es sei Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit. Als die Beamten den Unfall aufnehmen wollten, sei die 79-Jährige getorkelt und habe erheblich gelallt, heißt es im Bericht der Polizei. Ein Alkoholtest sei zunächst nicht möglich gewesen. Deshalb wurde der Frau Blut abgenommen. Das Ergebnis steht noch aus. (kinp)