Reinigung eines Backofens in Hainhofen missglückt komplett

Kurz nachdem ein 49-Jähriger das Reinigungsprogramm seines Backofens startet, fliegt die Sicherung heraus. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung.

Eigentlich hat ein 49-Jähriger am Montag in der Ottmarshauser Straße in Hainhofen nur seinen Backofen reinigen wollen. Ein technischer Defekt machte den guten Vorsatz jedoch zunichte.

Als der Mann gegen 12.55 Uhr das Reinigungsprogramm seines Backofens einschaltete, flog kurz darauf laut Polizei die Sicherung heraus. Es kam zu einer so starken Rauchentwicklung, dass der Backofen an der Innen- und Außenseite komplett verkohlte. Die Feuerwehr musste jedoch nicht mehr eingreifen. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (thia)