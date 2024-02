Heckscheibe von Auto in Hammel eingeschlagen

In der Nacht auf Dienstag wurde bei einem Auto in Hammel die Heckscheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde laut Polizei bei einem geparkten Auto in der Mühlbachstraße in Hammel die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Dem Besitzer entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810. (dav)