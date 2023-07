Neusässer Feuerwehr rückt zu Heckenbrand in Hammel aus

Im Neusässer Ortsteil Hammel steht am Dienstagmittag eine große Thuja-Hecke in Flammen. Die Feuerwehr kann den Brand schnell löschen.

Eine etwa drei Meter lange Thuja-Hecke ist am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr im Neusässer Ortsteil Hammel abgebrannt. Wie die Polizei berichtet, musste die Feuerwehr aus Neusäß anrücken, um die Flammen in der Eichenstraße zu löschen. Dabei wurden laut Polizei Glasscherben am Boden liegend festgestellt, welche vermutlich durch die extreme Trockenheit und herumliegenden Nadeln zur Entfachung des Feuers führten. Es entstand geringer Sachschaden von rund 200 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)