Neusäß-Hammel

vor 16 Min.

Unbekannter zerkratzt ein Auto in Neusäß-Hammel

Eine böse Überraschung hat ein Autobesitzer am Dienstagmorgen erlebt.

Der Besitzer parkt am Montag seinen Wagen im Erlenweg. Als er am nächsten Tag losfahren will, erlebt er eine böse Überraschung.