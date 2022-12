Neusäß

Heimlich Kamera installiert: Mann spioniert seine Exfreundin aus

Ein 64-Jähriger spionierte seine Ex-Freundin aus. In ihrer Wohnung installierte er heimlich mindestens eine Kamera. Nun wurde der Mann verurteilt.

Plus Dass sie ausspioniert wurde, merkte eine Frau aus Neusäß erst spät. Ihr Ex-Freund brachte heimlich Überwachungsgeräte in ihrer Wohnung an. Nun ist er verurteilt worden.

Von Philipp Kinne

Es ist ein Albtraum, der für eine Frau aus Neusäß wahr wurde. In ihrer Wohnung wurde sie über Wochen hinweg ausspioniert. Ihr Ex-Freund installierte heimlich mindestens eine Kamera und überwachte sein Opfer. Eine Tat, die vor Gericht für Empörung sorgte. "Ganz ehrlich, ich kann mir nur schwer vorstellen, wie demütigend und ekelhaft sich das für die Frau anfühlen muss", sagte die Staatsanwältin beim Prozess. Nun ist der 64-Jährige verurteilt worden.

