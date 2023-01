Neusäß

06:00 Uhr

Hermine Hupka hat in ihren 101 Lebensjahren viel durchgestanden

Plus Nach dem Zweiten Weltkrieg musste Hermine Hupka ihre Heimat zurücklassen und fliehen. Jetzt lebt sie in Neusäß und erzählt, wie sie ein neues Zuhause fand.

Von Nicola Jäckel

Ihren 101. Geburtstag konnte Hermine Hupka in ihrem Zuhause in Neusäß feiern. Die rüstige Dame bewegt sich nach wie vor ohne Gehilfe durch die Wohnung und empfängt alle mit einem strahlenden Lachen. In mehr als einem Jahrhundert hat Hermine Hupka viel erlebt und überlebt - und die Erinnerungen an ihr Leben kann sie immer noch lebhaft erzählen. 1922 - der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei, als Hermine Hupka zur Welt kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

