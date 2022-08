Hier erleben Kinder in Neusäß viele Abenteuer

Täglich gab es in Neusäß wieder das Angebot des Aktivspielplatzes am Stereoton. Ein Mittagessen stellte sich als Hit bei den Kindern heraus.

Der Aktivspielplatz ist das Highlight des Neusässer Ferienprogramms: Fröhliche Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren toben über das Freigelände des Jugendkulturhauses Stereoton. Rund 60 Kinder, so wie auch schon vor Corona, waren zwei Wochen lang täglich vor Ort, um gemeinsam zu spielen, zu sporteln oder Spaß zu haben.

Das elfköpfige Betreuungsteam um Leiter Markus Bzduch sorgt dafür, dass alles wie am Schnürchen abläuft. "90 Prozent der Mitarbeiter haben bereits im letzten Jahr mitgearbeitet, kennen den Ablauf und sind bereits eingespielt. Ohne ihre Unterstützung könnte das Angebot nicht in dieser Weise funktionieren", freut sich Bzduch über die personelle Unterstützung.

"Je nach Vorliebe kommen einige Kinder gezielt zu den Angeboten entweder nur vormittags oder nachmittags", weiß Bzduch. Unter den Ferienkindern befinden sich auch 20 Ganztagsbesucher, die mittags ein Essen gebucht haben. Ferienkoch Eddi bekocht seit vielen Jahren die Kinder und geht dabei ganz auf deren Vorlieben ein. Manche erklären gar, sie kämen nur wegen des tollen Essens. Dabei kristallisieren sich in diesem Jahr als Lieblingsspeise wieder die Kässpatzen heraus. Da für Bastelarbeiten in diesem Jahr viele Joghurtbecher benötigt wurden, wurde diesmal auch gesunder Joghurt als Nachspeise angeboten. "Schnell wurde aber von den Kindern mitgeteilt, dass Eddis Nachspeisen besser wären", schmunzelt Bzduch.

Zum Schutz vor der Sonne wurde ein Segel am Stereoton aufgebaut. Foto: Jutta Kaiser-wiatrek

Zum Schutz der Kinder vor Hitze stehen drei Pavillons und ein großes Sonnensegel zur Verfügung. Letztlich ist aber der Pool am beliebtesten zur Abkühlung. Gerade nachmittags werden mit nassen Schwämmen Wasserschlachten und Wasserspiele ausgetragen, an welchen sich auch die Betreuer und sogar Markus Bzduch gerne einmal beteiligen, denn den ganzen Tag bei diesen Temperaturen draußen zu sein, ist für die Betreuer sehr anstrengend. Diesmal wurde von Bzduch probehalber für Kinder, insbesondere Jungen ein "betreuungsfreier Bereich" eingerichtet, wo sie gewisse Freiheiten erhalten. Das Angebot kam sehr gut an.

Es gibt noch vereinzelt freie Plätze beim Ferienprogramm

Auch die Tagesprogramme des Ferienprogramms sind in den kommenden Wochen bereits fast ausgebucht. Es gibt aber noch einzelne Plätze, etwa beim Töpfern oder Taekwondo. Eltern können sich im Internet unter www.ferienprogramm.neusaess.de informieren. Die Kinder in Neusäß können sich auch auf "Mitternachtsbaden“ im Titania oder auf "Malen auf einer Großleinwand" freuen. Gleich beliebt seit eh und je seien die Bastelangebote, weiß der Leiter des Ferienprogramms. Bastelmaterial hat er in diesem Jahr für 80 Kinder gekauft und dafür 3000 Euro ausgegeben. Sollte Bastelmaterial übrig bleiben, wird dies in den Folgejahren genutzt.