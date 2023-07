Hier werden seit 60 Jahren Wissen und Werte vermittelt

Das berufliche Schulzentrum bildete damals den Anfang des Bildungslandkreises Augsburg. Im Laufe der Jahre ist die Einrichtung immer größer und bedeutender geworden.

60 Jahre spannende Ausbildungsgebote, 60 Jahre demokratische Wertevermittlung, 60 Jahre neue Chancen für zahlreiche junge Menschen, die in einem abwechslungsreichen Arbeitsleben ihre ganz persönliche Erfüllung finden möchten – diese Erfolgsgeschichte war für das Berufliche Schulzentrum Neusäß (BSZ) Anlass genug, eine groß angelegte Jubiläumsfeier auf die Beine zu stellen. Das BSZ stellt mit der Berufsschule/Berufsfachschule einen „dualen Partner“ für lukrative Ausbildungsangebote dar, die sich inhaltlich von den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung bis zu den Fachgebieten Diätassistenz, Floristik und Gartenbau erstrecken.

Und welche Bedeutung dieses hochmoderne Lehrinstitut auch weit über die Landkreisgrenzen hinaus innehat, war bereits deutlich an der Gästeliste der Festveranstaltung zu erkennen: Die geladenen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Arbeitswelt waren zum Teil aus dem ganzen Freistaat angereist, um Schulleiter Rainer Bartl ihre Glückwünsche auszusprechen – der schließlich gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Svenja Hoffmann die Jubiläumsfeier mit knappen, aber froh gestimmten Worten eröffnete.

Warum Berufsausbildung in dieser Zeit so wichtig ist

Mit einem fröhlichen „Grüß Gott in die Runde!“ begrüßte gleich im Anschluss daran Ministerialrätin Christine Götz-Hannemann vom bayerischen Kultusministerium die Schulvertreter und Gäste. Sie machte in ihrer Festrede mit Nachdruck deutlich, welche wertvollen Dienste das BSZ Neusäß gerade im heutigen Zeitenwandel zu leisten vermag. „Allein das Handwerk sucht eine Viertelmillion Fachkräfte“, ließ die ehemalige Oberstudiendirektorin verlauten. „Und nur wer gut ausbildet, kann aktiv etwas gegen diesen Fachkräftemangel tun.“

Als eine der größten Herausforderungen für die Bildungsinstitute sieht Götz-Hannemann die Digitalisierung an, welche im bayerischen Ausbildungssystem eine zunehmend wichtigere Rolle spielen würde. Nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkräfte seien dazu angehalten, diesbezüglich immer auf dem aktuellsten Stand der Technik zu bleiben, was ihr zufolge im fortschrittlichen BSZ Neusäß zweifelsohne der Fall sein würde. Auch das duale Ausbildungssystem der Bildungsanstalt sei wie jenes des gesamten Freistaats bundesweit zu einem Erfolgsmodell geworden, so Götz-Hannemann weiter.

Schlagzeilen auf der Filmleinwand im Rückblick

Einen äußerst ungewöhnlichen Rückblick auf die vergangenen 60 Jahre des Neusässer Schulzentrums wurde anschließend von den Schülerinnen und Schülern der Ausbildungsrichtung „Ernährung und Versorgung“ präsentiert: Statt sich in einer langwierigen Chronologie des Instituts zu verlieren, projizierten die Nachwuchskräfte lediglich knapp gehaltene „Schlagzeilen“ auf die Filmleinwand. Diese dokumentierten die Meilensteine des BSZ im direkten Vergleich zum jeweiligen Weltgeschehen. So erfuhr man unter anderem, was gerade im Schulzentrum in seiner Aufbauphase passierte, als 1961 in Berlin die große Mauer errichtet wurde oder welches neue Gebäude auf dem Neusässer Gelände zeitgleich mit dem Amtsantritt Wolodymyr Selenskyjs als Präsident der Ukraine entstand.

Festakt im BSZ: In einem Podiumsgespräch diskutierten ausgewählte Teilnehmer über die inneren Werte der Bildungskultur (von links: Landrat Martin Sailer, Edeka-Marktleiter Andreas Schmid, ehemaliger BSZ-Schüler Lukas Gilbert, Abteilungsdirektorin Susanne Reif von der schwäbischen Regierung). Foto: Thomas Hack

Den Abschluss des offiziellen Festakts markierte schließlich ein kleines Podiumsgespräch, in welchem Landrat Martin Sailer sowie ausgewählte Vertreter aus Wirtschaft und Bildung zu ihren ganz persönlichen Einschätzungen hinsichtlich der Neusässer Ausbildungskultur Stellung beziehen sollten. Schnell kam in dieser Diskussion ans Tageslicht, dass für sämtliche Teilnehmer nicht nur die reinen Ausbildungsinhalte als solche eine wichtige Rolle spielen würden, sondern gleichermaßen die „Wertevermittlung“, die mit diesen untrennbar verbunden seien: So etwa machte Andreas Schmid (Marktinhaber Edeka Steppach) deutlich, dass man den Schülern immer vor Augen führen sollte, welchen wertvollen Stellenwert ihr späterer Beruf in der Arbeitswelt eigentlich innehat.

Landrat Sailer verschreibt den Schülern Neugier und Durchhaltevermögen

Auch Lukas Gilbert, ein ehemaliger Schüler des BSZ, ist überzeugt, dass es in der Ausbildungswelt keineswegs nur um die reine Wissensvermittlung ginge, sondern vor allem darum, seine eigenen Chancen und Möglichkeiten zu erkennen und diese sinnvoll für sich auszunutzen. Landrat Martin Sailer beschränkte sich hingegen auf wenige, aber schlagkräftige Schlüsselbegriffe, die er den jetzigen wie auch zukünftigen Schülern des Neusässer BSZ auf den Weg mitgeben wollte: „Neugier, Durchhaltevermögen, Selbstbewusstsein – und immer wieder aufstehen, wenn es einfach mal nicht mehr so gut läuft.“

8 Bilder 60 Jahre Berufliches Schulzentrum in Neusäß Foto: Thomas Hack

Musikalisch untermalt wurde der Festakt schließlich von der Lehrerband, die gemeinsam mit der BSZ-Schülerin und Violinistin Viktoria Lattke für eine stimmungsvolle Hintergrundatmosphäre sorgte. Der letzte Musiktitel, den die Combo zum Besten gab, spiegelte schließlich auch von deren Seite die positive Grundstimmung der Veranstaltung wider: Mit Louis Armstrongs „What a Wonderful World“ geleiteten die Instrumentalkünstler die Gäste ans kunterbunte Buffet in den Nebenraum.