Hohe Energiekosten: Titania-Therme in Neusäß erhöht die Eintrittspreise

Plus Das Titania in Neusäß ist abhängig vom Gas. Die hohen Kosten für Energie, Lebensmittel und Handwerker steigen immer weiter. Das hat Folgen für die Eintrittspreise.

Von Regine Kahl

Die Titania-Therme in Neusäß verbraucht am Tag ungefähr so viel Gas wie ein Einfamilienhaus im Jahr. Die hohen Gaspreise für den Betrieb von Bad und Saunen wirken sich jetzt auf die Besucher aus. Die Tarife werden angehoben. Nicht nur die Energie, auch Lebensmittel für die Gastronomie oder Handwerkerleistungen würden teurer, begründet Betriebsleiterin Jana Freymann diesen Schritt. "Wir können sonst nicht mehr annähernd kostendeckend arbeiten." Nach dem Ende der Revision, bei der die technischen Anlagen gewartet und Becken gefliest wurden, gelten neue Eintrittspreise.

