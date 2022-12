Hohe Spenden helfen der Tafel in Neusäß

Mehr als doppelt so viele Kunden wie im vergangenen Jahr hat die Tafel in Neusäß. Gleichzeitig kommen manchmal weniger Lebensmittel dort an.

Freude und Erleichterung über zwei große Spenden gibt es bei der Tafel in Neusäß kurz vor Weihnachten. Die hohe Summe von 12.000 Euro zusammen mit der Tafel Augsburg kam dabei von Apotheker Johannes Rehm, Inhaber der Rehm-Apotheken in Neusäß, Stadtbergen und Augsburg, sowie mehr als 44 Kisten an Sachspenden bei einer Sammelaktion der Tafel selbst und weitere Lebensmittel vom Inhaber der Cosmos-Fitness-Studios, Manfred Lehenberger.

Die Hilfe komme gerade zur rechten Zeit, so der Vorsitzende der Tafel Neusäß, Knut Bickmann. "Im Vergleich zum Vorjahr hat sich unsere Kundenzahl mehr als verdoppelt", so Bickmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Inzwischen würden an zwei Tagen Lebensmittel ausgegeben und nicht mehr nur einmal in der Woche. "Jeweils am Montag betreuen wir unsere ukrainischen Kunden, das sind aktuell 85 registrierte Personen. Am Dienstag kommen dann die Stamm- oder Altkunden." Insgesamt spricht Bickmann von insgesamt 165 angemeldeten Personen. "Aber dahinter stehen freilich etwa 400 Familienangehörige."

Bei den Tafeln ist keine Entspannung in Sicht

Der Vorsitzende der Tafel rechnet kurzfristig nicht mit einer Entspannung. "Wir erwarten in den nächsten Monaten, vor allem noch im Winter, durchaus einen Anstieg bei beiden hilfsbedürftigen Gruppen. Die rund 40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel spüren den Anstieg freilich auch in ihrem eigenen Arbeitsaufwand. "Sie leisten etwa 40 Prozent ehrenamtliche Mehrstunden als noch vor einem Jahr", so Bickmann.

Verändert habe sich auch die Versorgung der Tafel mit Hilfsgütern. Zum Teil laufe die zwar noch auf gleichbleibendem Niveau bei Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Festzustellen sei allerdings, dass auch bei Lebensmittelketten inzwischen anders kalkuliert werde, sprich nicht mehr so viele Waren "übrig" blieben und weitergegeben werden könnten. Umso wichtiger seien die Spenden für die Tafel Neusäß, sowohl an haltbaren Lebensmitteln als auch an den Geldspenden, sowohl von privater Seite als auch durch Großspenden. So können benötigte Lebensmittel zugekauft werden.

Wunsch: Eine regionale Hilfsorganisation unterstützen

Eine recht spontane Aktion war die Sammlung in den Cosmos-Fitness-Studios in Stadtbergen und Pfersee, sagt Geschäftsführer Manfred Lehenberger. Er führt regelmäßig in der Vorweihnachtszeit Sammelaktionen durch und weiß, dass da auch bei seinen Mitgliedern die Spendenbereitschaft groß ist. "Ich hatte vor den Tafeln immer längere Schlangen gesehen", erklärt der aus Neusäß stammende Lehenberger, warum die Spende diesmal an die Tafel dort geht. Der Einkaufswagen, der symbolisch von einem Verbrauchermarkt ausgeliehen wurde, reichte jedenfalls bei Weitem nicht aus für die eingesammelten Lebensmittel.

Spende an die Tafel Neusäß Bei der Übergabe der Spende an die Tafel Neusäß: (von links) Manfred Lehenberger (Inhaber Cosmos Fitnessstudios), Sonja Marquart (Vorstandsmitglied Tafel Neusäß), Tobias Zwiener (Cosmos) und Wolfgang Schaffner (Tafel Neusäß). Foto: Silvia Schröttle

Erfolgreich war auch die eigene Sammelaktion der Tafel selbst. "Die führen wir immer am ersten Samstag im Dezember beim Verbrauchermarkt Kaufland durch", so Silvia Schröttle, bei der Tafel zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. "Wir hatten schon Sorge, dass da in diesem Jahr nicht so viel zusammenkommen würde", berichtet sie. Doch dem war nicht so: 45 Kisten haltbare Lebensmittel konnten gesammelt werden, dazu fünf Kisten mit frischer Ware, die direkt wieder ausgegeben wurde.

Die Apotheke hat auf Kundengeschenke verzichtet

Anders hat es Johannes Rehm, Inhaber der Rehm-Apotheken, organisiert. "Wir haben in diesem Jahr auf Kundengeschenke verzichtet", sagt er. So sind 12.000 Euro für die Tafeln in Neusäß und Augsburg zusammengekommen. "Mir war wichtig, diese Summe an eine regionale Hilfsorganisation zu geben", so Rehm weiter. Außerdem sei gerade bei den Tafeln die Lage aktuell recht schwierig.

Dennoch fürchtet Knut Bickmann, dass es in Zukunft Momente geben könnte, in denen nicht mehr alle Kundinnen und Kunden ausreichend versorgt werden können. "Die Tafel Neusäß wird in Zukunft tagesaktuell feststellen müssen, ob die Versorgungslage für alle vorhandenen, aber auch zukünftigen Kunden und Kundinnen ausreichend bleibt", so der Vorsitzende zurückhaltend.