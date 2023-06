Neusäß

Hoher Beuteschaden bei einem Einbruch in Neusäß

In ein Einfamilienhaus in der Liebermannstraße in Neusäß ist eingebrochen worden.

In der vergangenen Woche dringen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Liebermannstraße in Neusäß ein. Die Kripo Augsburg ermittelt.

In ein Einfamilienhaus in der Liebermannstraße in Neusäß ist eingebrochen worden. Passiert ist die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Samstag, 16 Uhr. Den Tätern fiel Beute im hohen vierstelligen Bereich in die Hände. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (thia)

