Hoher Schaden bei Autounfall in Neusäß

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen entgegenkommenen Wagen und stößt mit diesem zusammen. Dadurch entsteht ein hoher Schaden.

Einen Unfall am Mittwochmorgen eine Autofahrerin in Neusäß verursacht. Laut Polizeibericht bog die 36-Jährige von der Lohwaldstraße nach links in die Hauptstraße ab. Dabei übersah sie eine 61-Jährige, die mit ihrem Wagen in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, sodass beide Autos zusammenstießen. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. (AZ)