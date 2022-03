Igelhilfe Schwaben sucht dringend Auswilderungsplätze

Plus Sie waren im Herbst noch zu klein oder zu krank, um den Winter zu überleben. Nun sucht die Igelhilfe Schwaben in Neusäß Auswilderungsplätze.

Dringend auf der Suche nach Tierfreunden mit Gärten, die jetzt im beginnenden Frühling noch Igel zur Auswilderung aufnehmen können, ist Hannelore Pentenrieder von der Igelstation in Neusäß. Doch damit die Auswilderung erfolgreich verläuft, müssen einige Bedingungen erfüllt sein.