Igelhilfe Schwaben sucht wieder Auswilderungsplätze

Sie rettet verletzte oder hungernde Igel vor dem Tod. Nun sucht Hannelore Pentenrieder Auswilderungsplätze für die wieder gesunden Tiere.

Im Jahr 1992 entdeckte Hannelore Pentenrieder aus Neusäß zwei kleine Igel in ihrem Garten – und war völlig hilflos, wie sie diese Tierchen behandeln sollte. Inzwischen hat sie seit vielen Jahren eine Igelstation und Tausende der stacheligen Gesellen hochgepäppelt. Für die derzeit in der Station in Neusäß lebenden, wieder gesunden Tiere sucht sie nun Auswilderungsplätze.

Daher sucht sie Gartenbesitzer, die eines oder mehrere dieser Tiere aufnehmen möchten. „Der Garten sollte naturbelassen sein.“ Am geeignetsten sind dafür nach Ansicht der Tierschützerin vor allem Gärten in ländlicheren Bereichen. Denn diese sind meist fernab von stark befahrenen Straßen, mit viel Unterschlupfstellen und Durchgängen zu anderen Gärten. „Durch den Bau neuer Straßen wird es für unsere Igel immer schwieriger, gute Lebensräume zu finden.“ Daher sei die Igelhilfe immer stärker auf die Unterstützung durch Tierfreunde angewiesen.

Schwimmbecken können zur Tierfalle werden

Grundsätzlich sollten alle Gärten laut Hannelore Pentenrieder auf Fallen für Igel und andere Kleintiere kontrolliert werden: „Aus nicht abgedeckten Schwimmbecken, Lichtschächten, tiefen Gruben und so weiter gibt es für die Tiere kein Entrinnen.“ Interessenten, die einen Igel auswildern wollen oder Fragen haben, erhalten bei der Igelstation in Neusäß unter Telefon 0821/ 467569 oder Auskunft. (lig)

Mehr Informationen im Internet gibt es unter www.igelhilfe-schwaben.de.

