Im Gewerbegebiet soll eine weitere Unterkunft für 54 Geflüchtete entstehen

Plus Ein Privateigentümer möchte sein Gebäude im Neusässer Gewerbegebiet als Asylunterkunft nutzen. Dafür sollen Mieter ausziehen. Doch noch muss das Projekt Hürden nehmen.

Von Angela David

Der Landkreis sucht händeringend Unterkünfte für Geflüchtete, nachdem eine Anmietung eines Hotels im GVZ vor ein paar Wochen gescheitert war. „Wie prüfen jede Möglichkeit", hieß es vor Kurzem auch im Ausschuss des Kreistags. Wer Gebäude zu vermieten hat, sollte sich beim Landkreis melden. Eine solche Möglichkeit bot nun ein privater Besitzer einer Gewerbeimmobilie in der Daimerstraße in Neusäß. Er könnte das Gebäude im Neusässer Gewerbegebiet als Unterkunft für Geflüchtete zur Verfügung stellen und beantragte deshalb jetzt bei der Stadt Neusäß eine Nutzungsänderung.

Recht kurzfristig musste sich die Bauverwaltung laut Leiter Gerald Adolf dazu schlaumachen, denn aufgrund einer Gesetzesänderung muss in solchen Angelegenheiten eine Entscheidung binnen eines Monats gefällt werden – die nächste Bauausschusssitzung wäre aber erst nach Verstreichen dieser Frist gewesen. „Daher blieben viele Fragen noch ungeklärt“, wie Adolf nach der Sitzung berichtete. So viel stand aber fest: In dem zweistöckigen Gebäude sollen auf einer Wohnfläche von 422 Quadratmetern (plus Gemeinschafts- und Technikflächen) insgesamt bis zu 54 Menschen untergebracht werden. Die Reinigung, die im Erdgeschoss ansässig ist, hat die Kündigung erhalten und soll sich einen neuen Laden suchen. Des Weiteren sind in dem Gebäude Wohnungen und Büros, die Stadt weiß aber nicht, ob diese noch belegt sind.

