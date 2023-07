Im "Raum-Rausch" durch die Neusäßer Klassenzimmer

Das Oberstufentheater des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß verarbeitet den Verlust des Theaterraums zu einem eigenen Stück. Am Donnerstag ist es nochmal zu sehen.

Unter dem Titel „Die Suche nach dem Raum – Raum-Rausch“ richtete das Oberstufentheater des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß in diesem Jahr die Premiere ihrer spielerischen Wanderung durch verschiedene Räumlichkeiten des aktuellen Schulgebäudes aus. „Wir haben den Raum verloren, kommt mit!“, forderten zwei „Raumfinderinnen“ die Zuschauerinnen und Zuschauer nach der ersten Szene in der Pausenhalle des Gymnasiums auf – damit nahm die Erkundungstour ihren Anfang. Die Schülerinnen und Schüler führten in insgesamt zwölf selbst verfassten Szenen durch die Räume. Und das auch im übertragenen Sinn.

Der gespielte Raumverlust hat einen realen Hintergrund: Da das Stammgebäude des Gymnasiums derzeit saniert wird, ist die Schule vorübergehend in benachbarte ehemalige Gebäude des beruflichen Schulzentrums in Neusäß umgezogen – für die Theatergruppe unter der Leitung von Lehrerin Heike Mössinger bedeutete dies den Verlust des angestammten Theaterraums. Und so wurde die Wanderung durch die verschiedenen Räume des Ausweichgebäudes zum roten Faden der Aufführung. In Bewegung blieben dabei nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Zuschauer und Zuschauerinnen.

Es geht auch um einen fiktiven Krieg

Immer wieder wurde dem Zuschauer eine starke Diskrepanz zwischen innerem und äußerem Raum vor Augen geführt: etwa als mehrere Passanten derart aneinander vorbeireden, dass es schließlich zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Toten kommt. Der Raum des Kinderzimmers wird aus der Perspektive eines Teddybären beleuchtet, der nach dem Ende der Kindheit seiner Besitzerin achtlos auf der Straße liegengelassen wird und sich dort zum Anführer einer Kuscheltierbande entwickelt.

Theater des Justus-von-Liebig-Gymnasiums Am Ende des Stücks des Oberstufentheaters in Neusäß ging es um einen Heiratsantrag an Schlafende. Allerdings mit einem Schnuller statt mit einem Ring. Foto: Ludwig Wenisch

Auch der politische Raum wurde in verschiedenen Klassenzimmern bespielt. In einem fiktiven Kriegsszenario weigern sich Deutschland und Frankreich, die sich im Krieg mit den Philippinen befinden, das Kapitulationsangebot einer Unterhändlerin anzunehmen. Jahre später treffen sich die führenden Militärs der zwei Länder zum Dinner mit ihr und stellen fest, dass die Kapitulation ihnen viel Ärger erspart hätte: „Aber Fünfzehn oder Sechzehn Millionen Tote, wen interessiert das schon? Hauptsache uns geht's gut!“

Interpretation liegt beim Zuschauer

Während der etwa einstündigen Raumsuche wird das Publikum zwar von einem Schauplatz zum nächsten geführt – inhaltlich und gedanklich jedoch bleibt es jedem selbst überlassen, Verbindungen zwischen den einzelnen Aufzügen zu schaffen. Abgesehen von der Untermalung einzelner Szenen durch Videosequenzen und Musikschnipsel bleiben die Bühnenbilder (nicht zuletzt aufgrund der gegenwärtigen Raumsituation) eher schlicht – was inhaltlich die Aufhebung der gewohnten Logik von Zeit und Raum ermöglicht.

Auch Requisiten werden der gewohnten Logik entrissen: Eine Figur macht das Publikum auf eine „vorbeifliegende Ziege“ aufmerksam, während am Fenster eine Elefantenattrappe vorbeigetragen wird.

Heiratsantrag mit dem Schnuller

Auf den Wanderungen von einem Klassenzimmer ins nächste sind dementsprechend besonders unter jüngeren Zuschauern immer wieder irritierte Stimmen zuhören. Nach der letzten Szene, in der ein Dieb einen gestohlenen Schnuller anstatt eines Ringes benutzt, um einer Schlafenden einen Heiratsantrag zu machen, erhalten die Schülerinnen und Schüler dennoch lautstarken Applaus für ihr Schauspiel, das heuer nach drei Jahren Zwangspause erstmalig wieder möglich ist.

Ein weiteres Mal zu sehen ist der „Raum-Rausch“ am Donnerstag, 6. Juli. Beginn ist um 19 Uhr in der Pausenhalle des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß in der ehemaligen Berufsschule.