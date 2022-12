In den Neusässer Stadtrat kehren zwei Ehemalige zurück

Plus Bernd Edin (CSU) und Ralph Glaß (SPD) scheiden aus dem Neusässer Stadtrat während der Amtsperiode aus. Es rücken zwei bekannte Gesichter nach.

Nach 20 Jahren Arbeit als CSU-Stadtrat in Neusäß ist Bernd Edin im Gremium verabschiedet worden. Der Steppacher bekam von Bürgermeister Richard Greiner eine Urkunde mit der Ernennung zum Alt-Stadtrat überreicht. Im Neusässer Stadtrat ist zurzeit einiges an Bewegung drin.