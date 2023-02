In der Philippuskirche werden die Glocken noch per Hand geläutet

Das Glockenläuten der Philippuskirche Westheim kennen bald mehr Menschen als nur jene in der Umgebung. Das Besondere: Hier muss noch am Seil gezogen werden.

Die Philippuskirche Westheim feiert dieses Jahr ihr 95-jähriges Bestehen. Das ist zwar noch kein rundes Jubiläum, aber durchaus ein beachtliches Alter. Ganz besonders sind vor allem die Glocken der Kirche. Was sich dann im Glockenturm abspielt, war vor ein paar hundert Jahren noch ganz normal, ist heute aber eine Besonderheit. Auf diese Glocken ist jetzt sogar der Rundfunk aufmerksam geworden.

Als die Philippuskirche 1928 geöffnet wurde, war sie die erste und einzige evangelische Kirche im Landkreis Augsburg. Dementsprechend groß war die Gemeinde, die neben Neusäß auch Diedorf, Fischach und andere Orte des Landkreises einschloss. "Bevor die Kirche entstand, hielten evangelische Christen Gottesdienste unter anderem im Nebensaal eines Wirtshaus", erzählt Pfarrerin Stephanie Heiß. Der Wunsch eines eigenen Gotteshauses sei groß gewesen.

Von der gelernten Krankenschwester bis zur Pfarrerin

Stephanie Heiß ist seit fünf Jahren Pfarrerin in der Gemeinde Westheim. Ursprünglich wurde sie katholisch getauft, aber mit 20 Jahren konvertierte die Christin zum Evangelischen. Sie betätigte sich bereits als Jugendliche ehrenamtlich in der evangelischen Kirche und als die gelernte Krankenschwester schließlich ihr Abitur nachholte, entschloss Heiß sich, Theologie zu studieren. "Da hatte ich noch gar nicht die Absicht, Pfarrerin zu werden", erzählt Stephanie Heiß.

Doch da sie ohnehin schon ihre Freizeit in der Kirche verbrachte, lag der Gedanke nahe, sich zur Pfarrerin ordinieren zu lassen. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", betont Heiß mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. Sie identifiziere sich mit ihrem Beruf wahrscheinlich anders als die meisten Arbeitnehmer, nimmt die Christin an.

Die Glocken der Philippuskirche in Westenheim wurden im zweiten Weltkrieg eingeschmolzen und zu Waffen gemacht. Foto: Marcus Merk

Die früher riesige Gemeinde ist heute überschaubar. Und genau das schätzt die Pfarrerin an ihrer Gemeinde. Sie findet es schön, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin den Ort gut alleine betreuen kann. Und auch die Lage findet sie perfekt. "Wir haben hier die Nähe zu Augsburg und den Westlichen Wäldern", beschreibt Heiß, "So können wir schnell in der Stadt sein und unsere Freizeit mit spazieren und Radfahren in der Natur verbringen." Freizeit sei für Pfarrer und Pfarrerinnen schwierig, erzählt sie. Gerade wenn sie, so wie Stephanie Heiß, alleine für eine Gemeinde zuständig sind. "Wir" ist außerdem Stephanie Heiß und ihr Mann. Abgesehen davon, dass er ab und zu als inoffizieller Hausmeister einspringt, arbeitet er nicht in der Kirche.

Die Glocken der Philippuskirche werden noch per Hand geläutet

Die Glocken im Kirchturm der Gemeinde läuten nur zum Gottesdienst und das ist auch gut so, denn sonst hätten die Mesnerin und ihre Helfer viel zu tun. Denn die Glocken der Philippuskirche werden immer noch mit der Hand geläutet. Um den drei Glocken einen Ton zu entlocken, muss an langen Seilen gezogen werden. "Das ist besonders bei uns", findet auch die Pfarrerin, "und wir wollen es auch beibehalten." Auch für die Konfirmanden sei das Glocken läuten immer ein Highlight, verrät Heiß.

Als die Bronzeglocken 1957 neu gegossen wurden, weil die ursprünglichen Glocken im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen und zu Waffen umgearbeitet worden waren, stimmte man ihren Klang auf den der Glocken der katholischen Marienwallfahrtskirche auf dem Kobel ab. Wenn beide Geläute einmal gleichzeitig spielen, entsteht so nun ein harmonischer Klang. Ein schönes Zeichen der Einheit und des Miteinanders, findet auch Stephanie Heiß.

Das Geläut der Glocken der Philippuskirche ist auf die katholische Wallfahrtskirche am Kopel abgestimmt. Stephanie Heiß weiß wie man sie läutet. Foto: Marcus Merk

Wie die meisten Glocken tragen auch die der Philippuskirche eine Inschrift. Die Lob- und Dankglocke mit dem Ton "gis" trägt das Motto "Freuet euch in dem Herrn allewege". Die Missionsglocke hat die Inschrift "Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen" und erklingt auf "h". Und auf der Gebetsglocke, mit dem Ton "cis", steht: "Der Herr ist nahe".

Weil Glocken so einzigartig und besonders sind, ertönt jeden Sonntag um 12 Uhr das Glockenläuten einer bayerischen evangelischen oder katholischen Kirche in den Radioprogrammen Bayern 1 und BR Heimat zum "Mittagsläuten". Dabei erfahren Zuhörer Wissenswertes aus dem entsprechenden Gotteshaus und können dem Glockenspiel lauschen. Am 19. Februar werden es die Glocken der Philippuskirche aus Westheim sein, die zu hören sind. Die Folge wird auch in der Mediathek zu finden sein: https://www.br.de/mediathek/podcast/zwoelfuhrlaeuten/665