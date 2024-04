In diesem Orchester soll niemand die "zweite Geige" spielen

Hochtalentierte Jugendliche und junge Menschen spielen im Youth Orchestra Neusäß zusammen. Nach der ersten Probe zeichnen sich schon Auftritte ab.

Als der Leiter der Sing- und Musikschule Neusäß, Sandro Roy, im vergangenen Dezember seinen Posten übernahm, plante er einige neue Angebote. Darunter die bereits erfolgreich angelaufenen Lehrerkonzerte und ein Jugendorchester. Für das Youth Orchestra Neusäß gab es nun mit der ersten gemeinsamen Probe den offiziellen Startschuss. Hochtalentierte Jugendliche zwischen zwölf und 27 Jahren werden künftig im Neusässer Jugendstreichorchester ihre ersten musikalischen Erfahrungen im Rahmen eines Orchesters machen können und werden dabei von vielen ehrenamtlichen Profis, unter anderem aus der Lehrerschaft der Musikschule, unterstützt.

Mit dem Diedorfer Pfarrer Alan Büching ist sogar ein erfahrener Konzertmeister dabei. Dem Orchesterleiter Sandro Roy und ihm ist es ein besonderes Anliegen auf diese Weise den Nachwuchs zu fördern. Als ehemaliges Mitglied eines Jugendorchesters weiß Sandro Roy um die Wertigkeit eines solchen Klangkörpers. Ihm liegt vor allem daran, ein demokratisches Orchester, in welchem nicht in erste und zweite Violine unterschieden wird, anzubieten. „Niemand soll hier die „zweite Geige“ spielen“, ist ihm wichtig, dass nur Hauptstimmen gespielt werden und somit niemand demotiviert wird.

Das Ziel in Neusäß: Spaß, Gemeinschaft, Zusammensein und Musik machen

Dafür schreibt er auch die Arrangements und Kompositionen selbst, wobei damit auch noch Notengebühren für Verlage gespart werden. Der Orchesterleiter kennt alle Orchestermitglieder persönlich sehr gut und kann damit auch bestens zielgerichtet auf ihr Können und ihre Wünsche eingehen und damit von Anfang an die Lust am gemeinsamen Musizieren fördern. Die nötigen technischen und musikalischen Fähigkeiten sind Voraussetzung, im Zentrum der Arbeit aber steht der Spaß an der Musik und das gemeinsame Erarbeiten der Orchesterliteratur. „Ich schreibe die Stimmen mit dem Anspruch, dass alle sofort einen Spaßfaktor haben und sich nicht ausgegrenzt fühlen. Es geht hier um Gemeinschaft, Zusammensein und Musik machen“, erklärt Sandro Roy sein Konzept.

Sandro Roy bei seinem Auftritt beim Neusässer Neujahrsempfang. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Ziel sei nicht nur musikalische Hochleistungen zu erbringen, gleichzeitig soll unbedingt der Spaß am Musizieren und das Interesse an Streichmusik gefördert werden. Dies bietet die Möglichkeit den Horizont zu erweitern und neue Leute und Freunde kennenzulernen. Das Repertoire beinhaltet derzeit Klassik und Jazz, später wird Pop dazukommen.

So ist das Youth Orchestra Neusäß aufgestellt

Aktuell handelt es sich beim Youth Orchestra Neusäß um ein Projektorchester. Es basiert auf dem Violine-Ensemble, ausgeschmückt durch Bratsche, Celli, Kontrabass und mit weiteren ehrenamtlichen Mitspielern an der Geige. In Zukunft sind auch Kooperationen mit anderen Ensembles geplant, wie etwa dem Jugendblasorchester Neusäß oder weiteren Partnern in Augsburg.

Drei Konzerte stehen bereits auf dem Plan. Das Debüt werden die jungen Musikerinnen und Musiker im Parktheater Göggingen beim Internationalen Django Reinhardt Festival am 8. Juni, innerhalb des eigenen Konzert des erfolgreichen Berufsmusikers geben. Am 16. Juni um 11.15 Uhr, stellen sie sich den Besucherinnen und Besuchern beim Tag der offenen Türe des Hauses der Musik, vor. Abschließend werden sie am 16. November in der Philippuskirche in Westheim auftreten. „Wir sind insgesamt bemüht, weitgehend in Neusäß zu spielen“, versichert Sandro Roy, der genau beobachten wird, was über den derzeitigen Projektstatus des Youth Orchestra Neusäß weiter möglich sein wird.

Noch werden Lehrkräfte für das Neusässer Orchester gesucht

Seine persönlichen Kontakte als Profimusiker werden den jungen Musikern genügend Spielmöglichkeiten bieten. Noch gibt es aber ein kleines Problem. „Wir sind in der Entstehung und aktuell haben wir an der Musikschule keine Lehrkräfte für Bratsche und Kontrabass“, erklärt er einen Engpass, der damit auch das neue Orchester betrifft. „In absehbarer Zeit dürfen wir aber eine Lehrkraft für Bratsche begrüßen“, freut er sich.