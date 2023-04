Neusäß

06:10 Uhr

In Neusäß gibt es nun einen Teil der medizinischen Fakultät der Uni Augsburg

In Neusäß ist in der Gutenbergstraße ein Bürokomplex entstanden, der von der Medizinischen Fakultät sowie dem Uniklinikum Augsburg genutzt wird.

Plus Büros, Verwaltungen und Labore im Umfeld der Uniklinik sollen sich in Neusäß ansiedeln, das ist der Plan. Nun gibt es eine wichtige Entwicklung.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Die Stadt Neusäß will von der nahen Uniklinik Augsburg profitieren - und strebt einen Umwandlungsprozess für das noch überwiegend von Betrieben geprägte Gewerbegebiet Neusäß-Mitte an. Ziel ist eine Quartiersentwicklung mit Schwerpunkt auf Gewerbe, Labors und Forschungseinrichtungen im Umfeld der Uniklinik und der Medizinischen Fakultät der Uni Augsburg sowie gastronomischer Angebote. Auch in anderen Gewerbegebieten wie an der Piechlerstraße konnten schon leer stehende Bürogebäude an Mieter aus dem medizinischen Bereich vermittelt werden. Doch ein Problem könnte die Umwandlung bremsen.

Teil des Vorhabens ist, dass für alteingesessene Betriebe mit gewerblichem Charakter andere Flächen zur Verfügung gestellt werden können. Doch die gibt es im Moment nicht im nötigen Umfang in der Stadt. Das jüngste Gewerbegebiet Neusäß-Nord zwischen Entlastungsstraße und Nord-Süd-Spange ist so gut wie verkauft. Auf einem der letzten freien Grundstücke entsteht dort gerade ein neues Gebäude der VR-Bank Handels- und Gewerbebank für etwa 80 Mitarbeitende. Doch ein Betrieb, der jetzt aus Neusäß-Mitte raus möchte oder mehr Platz braucht, muss warten.

