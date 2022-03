Neusäß

06:30 Uhr

Geflüchtete aus der Ukraine: In Neusäß sind fast alle Asylunterkünfte voll belegt

Plus Der Neusässer Bürgermeister informiert über die aktuelle Belegung in den Asylunterkünften. Auch Stadträtin Silvia Daßler vom Helferkreis hat Neuigkeiten.

Von Angela David

Obwohl immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Augsburg ankommen, sind in Neusäß erst einige wenige privat untergekommen. Wie Bürgermeister Richard Greiner am Rande der Stadtratssitzung berichtete, wäre auch in den Unterkünften der Stadt für Asylsuchende kaum Platz. Einzig das Haus in der Heinbergstraße in Steppach wird derzeit renoviert und kann danach wieder bewohnt werden. Die Unterkunft in der Bismarckstraße stehe künftig nicht mehr zur Verfügung, und in den anderen sei die Belegung teilweise noch nicht genau bekannt.

