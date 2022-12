Neusäß

12:00 Uhr

In Neusäß soll es 2023 endlich wieder einen Citylauf geben

Plus Gersthofen hat eine, Stadtbergen und viele andere Kommunen auch: eine eigene Laufveranstaltung. 2023 soll es auch wieder in Neusäß einen Citylauf geben.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Ob Nordic Walking, eine gemütliche Joggingrunde oder extreme Entfernungen: Laufen liegt im Trend und ist eine Sportart, die für viele Menschen möglich ist. Alleine macht das zwar Spaß, noch mehr aber, wenn man die eigene Leistung auch mal mit anderen vergleichen kann. Im Sommer 2023 soll es deshalb in Neusäß wieder einen Citylauf geben - und der sollte am besten der Auftakt zu einer regelmäßigen Veranstaltung sein, wenn es nach Stadtrat Stefan Sommer (FW) geht. Dabei gab es vor einigen Jahren in Neusäß schon erste Erfahrungen mit solch einer Aktion - und auch Negatives.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen