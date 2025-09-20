Inklusionsorchester „Die Bunten“ geben mit dem Polizeiorchester in Neusäß ein Konzert

Das Inklusionsorchester „die Bunten“ unter der Leitung von Angelika Jecik, der ehemaligen Leiterin der Neusässer Musikschule, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt das Polizeiorchester Bayern unter der Leitung von Chefdirigent Johann Mösenbichler am Samstag, 4. Oktober, um 15 Uhr ein Benefizkonzert in der Stadthalle Neusäß. „Die Bunten“ spielen im Vorprogramm ein paar Musikstücke zur Einstimmung. Karten zu je 27 Euro im Vorverkauf und Infos gibt es unter www.diebunten.info. (dav)

