Neusäß: Inklusionsorchester „Die Bunten“ geben mit dem Polizeiorchester in Neusäß ein Konzert

Neusäß

Inklusionsorchester „Die Bunten“ geben mit dem Polizeiorchester in Neusäß ein Konzert

Gründerin und Leiterin Angelika Jecik ist in Neusäß keine Unbekannte. Das Polizeiorchester spielt in Neusäß für den guten Zweck.
    Das Inklusionsorchester „Die Bunten“ tritt in Neusäß vor dem Konzert des Polizeiorchesters auf.
    Das Inklusionsorchester „Die Bunten“ tritt in Neusäß vor dem Konzert des Polizeiorchesters auf. Foto: Die Bunten

    Das Inklusionsorchester „die Bunten“ unter der Leitung von Angelika Jecik, der ehemaligen Leiterin der Neusässer Musikschule, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt das Polizeiorchester Bayern unter der Leitung von Chefdirigent Johann Mösenbichler am Samstag, 4. Oktober, um 15 Uhr ein Benefizkonzert in der Stadthalle Neusäß. „Die Bunten“ spielen im Vorprogramm ein paar Musikstücke zur Einstimmung. Karten zu je 27 Euro im Vorverkauf und Infos gibt es unter www.diebunten.info. (dav)

