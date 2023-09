Neusäß

vor 32 Min.

Ist der Schulbusverkehr rund um Neusäß gesichert?

In Neusäß regt sich Ärger über zwei Buslinien, die zwar wichtig sind, aber nicht immer verlässlich bedient werden. Und das wird nicht immer in der Fahrplan-App angezeigt.

Plus Immer wieder fallen besonders auf einer AVV-Linie die Busse aus. Und es gebe nicht mal ausreichend Informationen, bemängelt Stadtrat Christian Rindsfüßer. Das sagt der AVV.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Ist der Verkehr mit Regionalbussen rund um Neusäß, die vorwiegend Kinder zu ihren Schulen nach Augsburg bringen, gesichert? Nein, meint SPD-Stadtrat Christian Rindsfüßer. Bereits vor Schuljahresbeginn hat er deshalb an die politisch Verantwortlichen im Kreistag geschrieben und um die Sicherung zweier Verbindungen gebeten. Eine Antwort des AVV Augsburg macht jedoch klar: Wenn Fahrer und Fahrerinnen kurzfristig ausfallen, kann das jede Verbindung treffen. Aber Rindsfüßer bemängelt noch mehr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Christian Rindsfüßer, der sich kommunalpolitisch seit Jahrzehnten für einen guten Nahverkehr starkmacht, geht es dabei vor allem um zwei Linien: die 500 und die 501. Diese sind morgens, von Welden und Adelsried kommend, mit den Abfahrten dort um 6.59 Uhr und um 7.19 Uhr, die jeweils letzten Fahrtmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler aus Aystetten und den Neusässer Stadtteilen Ottmarshausen und Alt-Neusäß, wollen sie rechtzeitig ihre Schulen in der Stadt Augsburg oder am Schulzentrum Neusäß erreichen. Versprechen kann der AVV das nicht. Prokuristin Sabine Frede sagt: „Leider ist die Personaldecke derzeit so dünn, dass bei tagesaktuellen Krankmeldungen mehrerer Fahrer leider in der Vergangenheit auch Schulkurse von Ausfällen betroffen waren.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen