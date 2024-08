Jeden Samstag wird in Neusäß Saft gemacht

Ab dem kommenden Samstag, 24. August, ist wieder regelmäßiger Betrieb in der Neusässer Mosterei, Am Eichenwald 7c, in der Nähe der Wertstoffsammelstelle. Zu Saft verarbeitet werden in der Bandpresse der Gartenbauvereins Mittleres Schmuttertal Westheim nicht nur Äpfel und Birnen, sondern auch Quitten, Trauben und Sonderkulturen nach Anmeldung.

Die Anlieferung erfolgt von 8 Uhr bis 10 Uhr und bis Ende Oktober. Bei großem Andrang verlängern sich die Annahmezeiten. Gearbeitet wird jeden Samstag bis der letzte Kunde seinen eigenen Saft hat. Anmeldefristen gibt es nur für Großkunden über 1000 Kilo. Trauben werden bereits am Freitagnachmittag zum Pressen vorbereitet. Deshalb sind Absprachen mit der Vorstandschaft notwendig. Damit sich die Säfte nicht vermischen werden „Sonderkulturen“ am Ende des jeweiligen Arbeitstags (Mittagszeit) ausgepresst. Erhitzt und abgefüllt wird in der Neusässer Mosterei nicht. Das heißt, für den Transport des rohen Saftes brauchen die Kunden auch Transportgefäße in der Größenordnung des angelieferten Obstes. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter: gbvwestheim.de. (AZ)