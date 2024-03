Jetzt schon Üben für den Neusässer Jugend-Musikwettbewerb

Die Stadt Neusäß, die Sing- und Musikschule Neusäß sowie der Kulturkreis veranstalten im Rahmen des Neusässer Musiksommers 2024 im Juni einen Musikwettbewerb.

Der Musikwettbewerb eröffnet Jugendlichen mit Wohnsitz in Neusäß oder die in Neusäß unterrichtet werden die Möglichkeit, sich mit gleichaltrigen Musikern zu vergleichen sowie wertvolle Erfahrungen in einem öffentlichen Vorspiel zu sammeln. Eine fachkundige Jury wird die Leistungen bewerten. Alle Wettbewerbsteilnehmer erhalten von der Stadt Neusäß eine Urkunde. Die Auszeichnung der besten Musizierenden sowie die Übergabe der Geldpreise übernimmt der Bürgermeister im Preisträgerkonzert. Die Geldpreise sind:

1. Preis: 9200 Euro; 2. Preis: 9150 Euro; 3. Preis: 9100 Euro; 1. Preis Ensemble: 9300 Euro, 2. Preis Ensemble: 9250 Euro, 3. Preis Ensemble: 9200 Euro. Die ersten Preisträger musizieren im Preisträgerkonzert.

Musikwettbewerb in Neusäß: Drei Leistungsgruppen in jeder Altersgruppe

Der Wettbewerb wird in vier Altersgruppen und acht Sparten durchgeführt: Sparte 1: Streicher – Violine, Viola, Violoncello, Bass; Sparte 2: Klavier solo, Klavier “vierhändig; Sparte 3: Zupfinstrumente - Gitarre solo, Zither, Hackbrett; Sparte 4: Holzblasinstrumente – Flöten, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxofon; Sparte 5: Blechblasinstrumente- Trompeten, Horn, Posaune, Tuba; Sparte 6: Popularbereich: Filmmusik, Fusion, Jazz, Rock und Pop; Sparte 7: Gesang - eine oder zwei Singstimmen mit Instrumentalbegleitung; Sparte 8: Ensembles: Zwei bis fünf Sänger bzw. Instrumentalisten ohne Dirigent.

Bewertet werden in den Sparten 1 bis 7 Einzel- oder Duovortrag, das heißt originale Solokompositionen oder Sätze mit Klavierbegleitung, wobei auch der Begleiter Wettbewerbsteilnehmer sein kann. Zwei Werke, möglichst Originalkompositionen aus unterschiedlichen Stilepochen (auch aus dem 20. und 21. Jahrhundert) und mit verschiedenem Charakter und Tempo, sind vorzubereiten. Die Wertung erfolgt durch eine Fachjury. Bewertet wird nach Punkten. In jeder Altersgruppe sind jeweils drei Leistungsgruppen vorgesehen. Sonderpreise von Neusässer Sponsoren sind darüber hinaus angedacht. Jeder Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der musikalische Wettbewerb findet am 21. und 22. Juni 2024 statt. Der Wettbewerb ist öffentlich, Zuhörer sind erwünscht. Das Preisträgerkonzert im Rahmen des „Neusässer Musiksommers 2024“ wird am 4. Juli 2024 in der Stadthalle Neusäß stattfinden. Anmeldeschluss ist Freitag, 10. Mai. Anmeldeformulare gibt es unter www.musikschule-neusaess.de, www.kulturkreis-neusaess.de oder liegen in der Musikschule aus. Für organisatorische Fragen steht das Musikschulbüro unter Telefon 0821/ 4532994 zur Verfügung, zu inhaltlichen Fragen und/oder Fragen zur Stückauswahl bei Sabine Süß unter der E-Mail: suess.sabine@gmx.de. (AZ)