Job-Info-Börse 2023 hat wieder mehr Anmeldungen

Noch läuft die Planung für die Veranstaltung im Frühjahr 2023. Doch schon jetzt sei der Bedarf an Nachwuchskräften deutlich spürbar, sagt der Organisator.

Orientierung auf dem Weg ins Berufsleben für Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler bietet jedes Jahr wieder die Job-Info-Börse in Neusäß. Der Leiter des Jugendkulturhauses Stereoton und Verantwortliche für die Job-Info-Börse, Markus Bzduch, ist deshalb um ein großes Spektrum an Angeboten bemüht und hat längst wieder interessante Firmen zur Teilnahme eingeladen. Zum ersten Mal ist auch die Kaminkehrer-Innung vor Ort, freut er sich. Wer als Aussteller noch dabei sein will: Anmeldeschluss für teilnehmende Firmen ist am 16. Januar 2023.

Die teilnehmenden Firmen werden zudem in einer Broschüre für die Schülerinnen und Schüler verzeichnet. Anhand von bereits jetzt zahlreichen, schnellen und positiven Rückmeldungen ist spürbar, dass die Unternehmen dringend Nachwuchs suchen. Schon jetzt haben sich 35 Firmen angemeldet, um die Gelegenheit zu nutzen, direkt mit eventuell künftigen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. „Das ist schon ziemlich viel“, weiß Bzduch, der zudem feststellt, dass diesmal auch wieder Firmen ihr Kommen angekündigt haben, die schon länger nicht mehr an der Job-Info-Börse in Neusäß teilgenommen haben. Für Bzduch ein Zeichen für den hohen Bedarf an Nachwuchskräften in den Firmen.

Am Ende profitieren Aussteller und Besucherinnen

Letztlich profitierten Schülerinnen und Schüler sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen und Ausbildungsbetriebe gleichermaßen von den ersten persönlichen Kontakten und den Infos zu den Berufsbildern, ist der Veranstalter überzeugt.. Darüber hinaus gibt es auf der Job-Info-Börse auch wieder Hilfestellungen etwa für den Lebenslauf oder ein korrektes Anschreiben sowie ein Rahmenprogramm. Geplant ist ein Eignungstest der Agentur für Arbeit sowie ein Workshop zum Thema „Benehmen beim Vorstellungsgespräch“.

Auch der Jugendbeirat wird wieder dabei sein, der die Theke, an der man eine Pause bei Kaffee und Brezen machen kann, betreuen und gleichzeitig über die Aufgaben und Aktionen der Organisation informieren wird. Laut den Ergebnissen aus den Umfragebögen zeigte die Job-Info-Börse, trotz oftmals nicht mehr so großen Interesses, dennoch stets Erfolge hinsichtlich der Vermittlung von Schnupperpraktika, Praktikantenplätzen und Lehrstellen.