Jochen Busse: 82 Jahre alt und immer noch die Hüften schwingend

Plus Schauspieler Jochen Busse trat mit dem Stück "Weiße Turnschuhe" in Neusäß auf. Die Rolle ist ihm auf den Leib geschrieben. Das Publikum ist begeistert.

Die Rolle ist dem 82-jährigen Jochen Busse auf den Leib geschrieben. Er spielt den alten, aber sehr beweglichen Günther: 75 Jahre alt und kerngesund. Vier Ehen hat er hinter sich, die Partnerinnen wie auch sein Hund sind alle auf dubiose Weise gestorben. „Keine Zigaretten, keinen Alkohol und gelegentlich eine attraktive Frau“, rät Günther seinem jungen Nachbarn Max (Florian Odendahl), wenn sie vom Joggen zurückkommen. Immer dieselbe Frau findet Günther einfach ermüdend und schwingt dabei lässig mit einem Hula-Hoop die Hüften. Dafür gab es vom bewundernden Publikum in der ausverkauften Stadthalle Neusäß reichlich Szenenapplaus.

Umgeben von allerlei Trimmgeräten, einem Boxsack und einem Kühlschrank voller Energy-Drinks, ja sogar einem Schwebebalken lebt der rüstige Senior in seiner Muckibude im fünften Stock (vom Nachbarn „Matterhorn“ genannt) ohne Aufzug jedoch mit einem Regal mit drei Paar weißer Turnschuhe. Doch gerade das ist das Problem für seinen Sohn Kai (Claus Thull-Emden), der vor dem finanziellen Ruin steht, weil er das Familienunternehmen an die Wand gefahren hat.