Neusäß

vor 51 Min.

Jubelrufe für das Kammerorchester und die „Young Stage"-Stimmen

Plus Das Kammerorchester hat sich mit der Talentschmiede „Young Stage“ zusammengetan und musikalisch die Spannung zwischen „Liebe und Tod“ thematisiert. Das kam gut an.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

„Da ist ein Land der Lebenden, und da ist ein Land der Toten – und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe …“ Mit diesen poetischen Worten eröffnete Dirigent Wolfgang Weber einen unterhaltsamen Konzertabend in der Stadthalle Neusäß, der in mehrfacher Hinsicht einige ungewöhnliche Überraschungen bot: Das Neusässer Kammerorchester hatte sich mit der Talentschmiede „Young Stage“ zusammengetan und in vier groß angelegten Werken musikalisch die Spannung zwischen „Liebe und Tod“ thematisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen