Jugendliche genießen dank Demo die leeren Straßen am Neusässer Schulzentrum

Plus Umweltaktivisten fordern in Neusäß ein autofreies Schulzentrum und machen mit einer Sperrung ihr Anliegen deutlich. Die Autofahrer nehmen es gelassen, die Schüler freut's.

"Recht tolerant" und gelassen nehmen die Autofahrer am Freitagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr die Sperrung der Landrat-Dr.-Frey-Straße hin, berichtet eine Polizeibeamtin. Denn aufgrund einer Demo der Aktivistengruppe "Verkehrswende" wurde das Areal rund um das Schulzentrum bis zum Unterrichtsbeginn für Autos gesperrt, die Jugendlichen hatten die Straßen für sich. Das fanden die meisten gut, "denn besonders mittags herrscht hier das Chaos", sagt ein Schüler. Das Meinungsbild ist aber geteilt. Zwei Jugendliche meinen, so schlimm sei der Verkehr auch wieder nicht, andere wissen überhaupt nicht, worum es geht und haben auch von der Diskussion um die Bahnunterführung nicht mitbekommen.