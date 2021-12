Jugendliche klettern in Neusäß auf Baukran

Drei Jugendliche wollen hoch hinaus. Doch dann werden sie von der Polizei gestoppt. Einen der Jugendlichen kennen die Beamten persönlich.

Am Freitagabend, 17. Dezember, konnten durch Bauarbeiter einer Baustelle in der Gutenbergstraße in Neusäß drei Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren dabei beobachtet werden, wie sie auf einen Baukran kletterten. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife waren die drei bereits wieder vom Kran heruntergeklettert. Zwei der drei Jugendlichen waren noch vor Ort, als die Polizei kam. Der Dritte war den Beamten persönlich bekannt: ihn fanden sie zu Hause.

Eine am Kran angebrachte Weihnachtsbeleuchtung wurde durch die Kletteraktion beschädigt. Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig passierte, muss noch ermittelt werden, teilt die Polizei mit. Die drei Jugendlichen wurden an Erziehungsberechtige übergeben. Sie erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (jah)

