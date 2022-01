Jugendliche randalieren in Neusässer Mehrfamilienhaus

Eine Gruppe junger Leute soll im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Neusäß gewütet haben. Laut Polizei beschädigten sie unter anderem eine Schiebetür.

Randaliert haben soll eine Gruppe von Jugendlichen in einem Mehrfamilienhaus in Neusäß. Laut Polizei gelangten die jungen Leute in der Nacht auf Samstag in den Eingangsbereich des Hauses in der Georg-Odemer-Straße. Dort sollen sie Rotwein verschüttet und Unrat im Treppenhaus hinterlassen haben.

Die Jugendlichen richteten in Neusäß einen erheblichen Sachschaden an

Einer der Gruppe soll außerdem die Abdeckung eines Elektrokastens aufgebrochen und einige Kabel durchtrennt haben. Das hatte zur Folge, dass die elektrische Schiebetüre am Eingang nicht mehr funktionierte, teilt die Polizei mit. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 800 Euro. (kinp)