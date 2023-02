Neusäß

Junge Frauen meistern die Landwirtschaft und holen sich den Siegertitel

Plus In Neusäß wurde der Berufswettbewerb der deutschen Landjugend für die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg ausgetragen. Das Ergebnis überrascht.

Von Nicola Jäckel

Unter dem Motto "Grüne Berufe sind voller Leben" startet der Berufswettbewerb der deutschen Landjugend in die 35. Runde. In der Berufsschule Neusäß, in welcher der Wettstreit für den Landkreis Augsburg und Aichach-Friedberg stattfindet, wimmelt es am Vormittag nur so von angehenden Landwirten und -wirtinnen. 64 Teilnehmer messen sich hier in theoretischen und praktischen Prüfungen, bundesweit sind es sogar über 10.000.

