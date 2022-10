Neusäß

vor 16 Min.

Jungkünstler von Young Stage bringen Gruselstimmung in die Stadthalle

Plus Nachwuchskünstler von Young Stage haben in Neusäß in eine Welt der Monster und Mystik in einem heruntergekommenen Hotel entführt. Das Publikum war begeistert.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Mit einer überraschenden neuen Produktion meldete sich die Talentschmiede Young Stage in der Stadthalle Neusäß nach Corona wieder zurück und schnell wurde klar: Die Monster sind los! Die jungen Künstler in spe brachten diesmal eine Geschichte von seltsamen Menschen, Monstern, Mäusen und Mystik, die etwas an die Rocky Horror Show erinnerte und angelehnt war an wilde, wirre Parodien von Horrorfilmen, auf die Bühne.

