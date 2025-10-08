Kabarett „Auf schwäbisch g´lacht“ in Steppach

Mit Ironie, Charme und dem typisch schwäbischen, trockenen Humor führt die Kabarettistin Kathrin Anna Wagner am Samstag, 22. November, um 20 Uhr im Pfarrsaal St. Raphael, Kolpingstraße 10, in Neusäß-Steppach durch ihr Programm. Tanzend, Ukulele spielend und singend berichtet sie lebhaft über ihr Aufwachsen auf dem Bauernhof, die sprachlichen Strapazen auf der Schauspielschule und die Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft. Karten gibt es im Pfarrbüro zum Preis von 22 Euro.

